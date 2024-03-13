"Финам" рекомендует "покупать" облигации Новотранса серии 001P-05

Новые трехлетние облигации ХК "Новотранс" серии 001P-05 представляют интерес для покупки на фоне ожидания повышения рейтинга и роста цены облигации эмитента, сообщается в материале аналитика "Финама" Никиты Бороданова.

"Выпуск предлагает самый высокий уровень купона среди облигаций эмитента, периодичность выплат по которому производится четыре раза в год. К тому же на данный момент новый выпуск имеет наиболее высокий уровень спреда к ОФЗ, - отмечает эксперт. - Как и у других выпусков компании, для данного предусмотрена амортизация - по 50% от номинала будет погашено в последние две выплаты купона (3 декабря 2026 года и 4 марта 2027 года)".

ХК "Новотранс" - один из крупнейших операторов в сфере железнодорожных перевозок в России.

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