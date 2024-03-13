S&P 500, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 5150-5190п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5150-5190 пунктов, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Новостной фон относительно спокоен, триггеров для коррекции не просматривается. Мы ожидаем низкую волатильность, баланс рисков по-прежнему позитивен. Ориентируемся на диапазон 5150-5190 пунктов по индексу S&P 500, - указывает эксперт в обзоре. - Лидерами роста могут стать акции технологического сектора. Спрос на альтернативные и защитные активы остается высоким. Для сектора энергетики поддержкой может стать публикация статистики и ожидания продления параметров сделки ОПЕК+. Также внимание участников рынка приковано к отчетам ритейлеров".

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