"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 8395 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"С учетом прогнозных дивидендов на горизонте двенадцати месяцев "апсайд" равен 26,9%", - отмечает эксперт.

"Вышедшая в среду отчетность эмитента показала уверенный рост финансовых результатов во втором полугодии 2023 года и накопление денежной кубышки объемом 22,5% от текущей капитализации компании, которую теоретически можно использовать для выплаты дивидендов и выкупа акций у нерезидентов. Кроме того, по нашим оценкам, дивиденды "ЛУКОЙЛа" на горизонте года (выплаты за 2П23 и 1П24) могут составить около 1200 руб. на бумагу, что соответствует привлекательной доходности в 15,9%", - пишет Кауфман в обзоре.

"ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь "Роснефти". Деятельность эмитента охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС, нефтехимию, а также генерацию электроэнергии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.