Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты по РСБУ за два месяца 2024 года, заработав 10,43 рубля на акцию. Это эквивалентно 3,47% потенциальной акционерной доходности к котировкам на 12 марта. Рост чистой прибыли на 4,7% год к году за два месяца 2024 года и рентабельность капитала на уровне 21,7% представляют собой хороший результат при условии давления высоких ставок на рост кредитов. Акции Сбербанка по-прежнему входят в наш модельный портфель и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора", - указывают эксперты в комментарии.

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