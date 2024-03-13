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13 марта 2024 года 14:21
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций LifeMD до $12
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций LifeMD до $12, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании. "Четвертый квартал 2023 года вновь стал для LifeMD (LFMD) рекордным в плане выручки и EPS, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Это сигнализирует о сильном спросе на программы коррекции массы тела, которые станут ключевым драйвером роста выручки компании в 2024 году. Партнерство с Medifast и расширение продуктовой линейки RexMD позволит телемедицинскому бизнесу стать прибыльным к середине текущего года. Изменения в линейке WorkSimpli привели к улучшению юнит-экономики и способствовали временному снижению численности пользователей. Менеджмент ожидает возобновления роста своей аудитории и рентабельности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LIFEMD-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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