"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ЛУКОЙЛа" и целевую цену на уровне 9090 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"Атака беспилотника на Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" привела к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое. Хотя частично это может быть компенсировано за счет загрузки других установок, рынок может потерять объем бензина и дизтоплива, эквивалентный около 2,5% внутрироссийского потребления. Надо признать, что эти риски сейчас повышены. Нижегородский НПЗ и до этого работал на пониженной мощности из-за ремонта установки каталитического крекинга в начале года. "ЛУКОЙЛ", конечно, в такой ситуации может больше направлять нефть на экспорт, однако лишается маржинальной части бизнеса", - пишут эксперты.

По мнению аналитиков, пока сложно оценить, сколько займет ремонт и как он скажется на финансовых показателях компании, но по предварительным данным влияние незначительное. В кейсе "ЛУКОЙЛа" сейчас гораздо более важна ситуация с дивидендами, полагают в "Солид Брокер".

"Вышедший отчет за 2023 год лишь частично пролил свет на этот вопрос, - пишут стратеги. - У компании во втором полугодии был рекордный операционный денежный поток, однако капитальные расходы не были раскрыты. Мы предполагаем, что в базовом сценарии дивиденды за второе полугодие составят более 600 рублей, но не исключаем и позитивных сюрпризов. "ЛУКОЙЛ" ещё больше нарастил денежную подушку и по-прежнему оценивается дешево: EV/EBITDA 2,1х, P/E 4.2. Поэтому мы подтверждаем рекомендацию "покупать" и целевую цену 9090 рублей. Из ближайших драйверов - объявление дивидендов (обычно в 20-х числах апреля), а также решение вопроса с обратным выкупом акций".

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