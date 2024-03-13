Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Oracle до $150

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Oracle Corp. со $115 до $150 за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Oracle представила умеренно позитивные результаты по итогам третьего квартала 2024 финансового года, но дала довольно консервативный гайденс на следующие три месяца, - отмечает эксперт. - Мы оцениваем квартальный отчет Oracle позитивно и подчеркиваем, что спрос на услуги Oracle со стороны корпоративных клиентов стабильно растет. Кроме того, формируется повышенный интерес к сервису и со стороны государств. Компания сотрудничает со Starlink и SpaceX, и на основе этого создает единую цифровую систему с ИИ-функционалом для целого государства и отдельных госслужб. В данном аспекте облачного бизнеса компания остается безусловным лидером".

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