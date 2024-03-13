"Финам" понизил рейтинг акций Xinyi Solar до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Xinyi Solar с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне

HKD 5,78 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 11,1%, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания выпустила в конце февраля сильную отчетность за 2023 год, показавшую неожиданно улучшение маржинальности. На фоне публикации отчетности акции выросли на 70% всего за две недели. После данной волны роста Xinyi Solar оценивается в 7,6 EV/EBITDA 2024E, что является нейтральным значением для китайского представителя сектора возобновляемой энергетики. На этом фоне мы считаем, что среднесрочный апсайд в акциях Xinyi Solar уже отыгран", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Xinyi Solar - один из крупнейших в мире производителей фотоэлектрического стекла для солнечных панелей. Кроме основного вида деятельности, компания занимается реализацией и эксплуатацией солнечных электростанций.

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