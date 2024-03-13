"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Ренессанс страхование"

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Ренессанс страхование" на фоне ожиданий по росту чистой прибыли в 2024 году и сохранения дивидендных выплат, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

Чистая прибыль компании в 2023 году составила рекордные 10,3 млрд руб. при росте страховых премий на 17,3% г/г (до 123 млрд руб.), констатируют эксперты. Рентабельность собственного капитала - 34,4%. Главными драйверами роста стали премии по накопительному страхованию (+60% г/г), ДМС (+15% г/г) и автострахованию (+16% г/г). Инвестиционный портфель увеличился на 23% г/г (до 182 млрд руб.). Коэффициент достаточности капитала составил 171%, существенно превысив регуляторный уровень в 105% и таргет менеджмента около 130%.

Менеджмент рекомендовал дивиденд за 2П23 в размере 2,3 руб. на акцию, дивидендная доходность - 2,2%. Компания одобрила новую дивидендную политику, которая предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО каждые полгода, отмечают аналитики.

Также менеджмент эмитента позитивно смотрит на перспективы роста в 2024 году, ожидает рост страховых премий на 15% г/г и рассчитывает получить выгоду от высоких процентных ставок.

"Сохраняем позитивный взгляд на акции "Ренессанс страхование" на фоне наших ожиданий по росту чистой прибыли на 9% г/г в 2024 году и сохранения дивидендных выплат. По нашей оценке, дивиденд за 1П24 может составить 6 руб. на акцию, дивидендная доходность - 5,8%. Следующим катализатором для акций может стать объявление новой стратегии в апреле-мае 2024 года. Акции компании торгуются по мультипликатору 5,1 Р/Е 2024", - пишут Асланова и Лебедева в обзоре.

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