"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Applied Materials с целевой ценой $211,8 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 5,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Несмотря на продолжающийся бум вокруг ИИ, в целом ситуация в мировой полупроводниковой отрасли остается не самой благоприятной, - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций "Финама" Игорь Додонов. - На этом фоне последние финансовые результаты Applied Materials выглядели неоднозначно. Однако мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бизнес компании. Спрос на полупроводниковое оборудование в мире, как ожидается, продолжит расти, и Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, и далее останется бенефициаром. В то же время акции Applied Materials, на наш взгляд, сейчас близки к своей справедливой оценке, потенциал их роста от текущего ценового уровня выглядит ограниченным".

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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