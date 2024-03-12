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12 марта 2024 года 18:31
Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $249
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $249 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ на уровне $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой аргумент в поддержку идеи - сохранение компанией лидерства на рынке средств против болезни Альцгеймера. Мы считаем текущий уровень цены привлекательным для покупки акций Biogen, - отмечает аналитик Илья Зубков. - При этом для возобновления роста их котировок необходим триггер: например, позитивные новости вокруг препарата Leqembi и негативные о конкурирующих препаратах, а также благоприятный информационный фон вокруг пайплайна и развития бизнеса Biogen. Менеджмент продолжает искать возможности для возобновления роста выручки на долгосрочном горизонте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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