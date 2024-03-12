.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Северстали
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2024 года 17:43
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Северстали
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Северстали" с целевой ценой 2028 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции российских сталеваров в последние месяцы продемонстрировали мощный рост на сопоставимом друг с другом уровне, однако мы полагаем, что наилучшей ставкой на дальнейшее восстановление мирового рынка стали является "Северсталь", - отмечает аналитик Василий Данилов. - Несмотря на более высокую оценку по форвардному EV/EBITDA 2024П 5,1х в сравнении с коллегами по цеху, "Северсталь" обладает наиболее привлекательным инвестиционным профилем. По итогам 2023 года компания получила хороший свободный денежный поток и рекомендовала дивиденд в размере 191,5 руб. на акцию с коэффициентом выплат 134% FCF". Согласно расчетам экспертов, благодаря росту внутренних цен на сталь и распродаже накопленных в прошлом году запасов слябов дивиденд компании в 2024 году возрастет до 227 руб. на акцию с доходностью 13,2% к текущим котировкам. "Также мы отмечаем, что на горизонте свыше 3 лет вполне вероятен новый циклический подъем на мировом рынке стали с возвратом цен стальной продукции на пиковые уровни 2021 года, - указывает Данилов. - В таком случае годовой дивиденд "Северстали" при текущем валютном курсе вполне может составить 400 руб. на акцию, что откроет котировкам путь к 3000 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
12 марта 2024 года 18:31
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $249 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ на уровне $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой аргумент в поддержку идеи - сохранение... читать дальше
.12 марта 2024 года 18:07
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать" на фоне сильных результатов компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "ЛУКОЙЛ" только что опубликовал сильные результаты за 2П23 по МСФО.... читать дальше
.12 марта 2024 года 17:15
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Распадской" и добавив бумаги Positive Technologies. Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр",... читать дальше
.12 марта 2024 года 16:46
"Финам" повысил рекомендацию для АДР HeadHunter с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4460 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Капитализация HeadHunter утроилась за последние... читать дальше
.12 марта 2024 года 16:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в комментарии. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года. Компании удалось удалось сократить убыток с 7,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей год к году, - отмечают... читать дальше
.12 марта 2024 года 15:22
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену золота до $2350 за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 7,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Аналитики отмечают, что за прошедшие три недели цена золота выросла более чем на 8%, практически достигнув... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:54
Следующая волна укрепления рубля ожидается к концу марта, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. По мнению эксперта, в марте на наш валютный рынок будет влиять мощный политический фактор: накануне президентских выборов курс рубля обычно демонстрирует... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:24
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 331 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Сбер в феврале заработал 120 млрд руб. (+5% г/г), - отмечает аналитик ПСБ митрийГрицкевич. - Высокие ставки продолжают замедлять... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:01
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Ляйсан Хусяиновой. "Крупнейший российский банк опубликовал отчет по РСБУ с итогами февраля и двух прошедших месяцев... читать дальше
.12 марта 2024 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $850 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,74%, стоп-приказ: $687, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Эмитент планирует запустить лекарство... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.