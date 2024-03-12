"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Северстали" с целевой ценой 2028 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции российских сталеваров в последние месяцы продемонстрировали мощный рост на сопоставимом друг с другом уровне, однако мы полагаем, что наилучшей ставкой на дальнейшее восстановление мирового рынка стали является "Северсталь", - отмечает аналитик Василий Данилов. - Несмотря на более высокую оценку по форвардному EV/EBITDA 2024П 5,1х в сравнении с коллегами по цеху, "Северсталь" обладает наиболее привлекательным инвестиционным профилем. По итогам 2023 года компания получила хороший свободный денежный поток и рекомендовала дивиденд в размере 191,5 руб. на акцию с коэффициентом выплат 134% FCF".

Согласно расчетам экспертов, благодаря росту внутренних цен на сталь и распродаже накопленных в прошлом году запасов слябов дивиденд компании в 2024 году возрастет до 227 руб. на акцию с доходностью 13,2% к текущим котировкам.

"Также мы отмечаем, что на горизонте свыше 3 лет вполне вероятен новый циклический подъем на мировом рынке стали с возвратом цен стальной продукции на пиковые уровни 2021 года, - указывает Данилов. - В таком случае годовой дивиденд "Северстали" при текущем валютном курсе вполне может составить 400 руб. на акцию, что откроет котировкам путь к 3000 руб.".

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