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12 марта 2024 года 17:15
SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Распадской" и добавив бумаги Positive Technologies. Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро", "Южуралзолото" (ЮГК), "Юнипро", EMC, "Софтлайн" и Etalon. "В октябре прошлого года мы исключили акции Positive Technologies из подборки из-за риска, связанного с объемом допэмиссии акций в рамках программы мотивации ее персонала. Недавно компания изменила параметры программы мотивации: теперь они стали более благоприятными для акционеров. В связи с этим мы возвращаем в подборку акцииPositive Technologies, лидера в сфере результативной кибербезопасности в России. Мы пересмотрели прогноз финансовых показателей по компании и теперь полагаем, что потенциал роста котировок Positive Technologies составляет около 30% от текущего уровня". - пишут аналитики. Также эксперты инвестбанка исключили акции "Распадской" из подборки на фоне ее слабых операционных и финансовых результатов за 2023 год и отсутствия прогресса в редомициляции материнской компании Evraz. "Хотя в краткосрочной перспективе мы не видим факторов роста котировок "Распадской", на долгосрочном горизонте ее акции остаются ставкой на возврат к выплате дивидендов с двузначной доходностью, - подчеркивается в комментарии. - С момента включения акций в подборку (август 2023 года) они выросли в цене на 9,1%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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