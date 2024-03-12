"Финам" повысил рекомендацию для бумаг HeadHunter до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для АДР HeadHunter с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4460 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Капитализация HeadHunter утроилась за последние 12 месяцев, после чего компания оказалась оценена в соответствии с ожиданиями роста бизнеса, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако последний отчет за 2023 год оказался лучше ожиданий, что заставило пересмотреть в лучшую сторону прогнозные финансовые результаты компании на 2024 год и, следовательно, целевую цену по депозитарным распискам. Для определения справедливой стоимости АДР HeadHunter мы использовали оценку по мультипликаторам относительно аналогов. Также при оценке применяем 10%-й дисконт, в который закладываем геополитические и макроэкономические риски, неопределенность в вопросе редомициляции и возобновлении дивидендных выплат. По сравнению с предыдущей оценкой (вышла в конце июня прошлого года) дисконт был снижен с 20% до 10%".

HeadHunter - оператор крупнейшей в РФ и странах СНГ онлайн-платформы по поиску работы.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.