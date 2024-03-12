"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций М.Видео

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в комментарии.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года. Компании удалось удалось сократить убыток с 7,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей год к году, - отмечают аналитики. - Финрезультаты компании во второй половине 2023 года улучшились вслед за ростом основных операционных показателей. Во втором полугодии "М.Видео" удалось показать рост выручки на 39% год к году за счет расширения ассортимента, а также значительного роста онлайн-продаж. EBITDA (по стандарту МСФО 17) также показала рост на уровне выручки. Компания значительно снизила чистый убыток до 0,5 млрд рублей во втором полугодии 2023 года (против 5,7 млрд рублей годом ранее), несмотря на рост процентных доходов и амортизационных отчислений. Операционный денежный поток тоже показал значительный рост и вернулся к положительным значениям за счет сокращения оборотного капитала группы".

Эксперты сохраняют нейтральный взгляд на акции "М.Видео" на фоне растущей конкуренции на рынке электроники со стороны маркетплейсов, а также повышенного уровня долговой нагрузки компании.

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