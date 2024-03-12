Рубль может возобновить попытки продвижения в сторону 90 руб./$1 в марте-апреле - "Велес Капитал"

Рубль может возобновить попытки продвижения в сторону 90 руб./$1 в марте-апреле, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт напоминает, что в конце февраля и начале марта рубль отыграл примерно половину позиций, утерянных с конца января. Продвижению рубля вверх в самом начале марта не мешал "неналоговый" период, что в очередной раз косвенно подтвердило эффективность механизма обязательной продажи валютной выручки экспортерами, даже в условиях сокращения общего объема продаж валюты.

"Преодолев достаточно уверенно начало месяца, рубль, похоже, уже избежал рисков возможного усиления давления в период снижения ликвидности рынка, - пишет Кравченко. - В марте и апреле российская валюта должна получить серьезную поддержку со стороны крупных налоговых платежей. На этом фоне рубль может возобновить попытки продвижения в сторону 90 руб./$1. Однако в целом мы рассматриваем такой сценарий лишь в качестве краткосрочного. Крупные налоговые платежи скорее помогут удержать текущие позиции, поэтому в целом на ближайший месяц мы ожидаем движения пары доллар/рубль в диапазоне 90,5-92,5 руб./$1".

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