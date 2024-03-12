"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Ляйсан Хусяиновой.

"Крупнейший российский банк опубликовал отчет по РСБУ с итогами февраля и двух прошедших месяцев 2024 года. Месячное значение прибыли за февраль осталось примерно на уровне последних месяцев 2023 года (на 5% выше значений января 2024 года). Замедление темпов роста кредитования из-за ужесточения мер регулирования со стороны ЦБ РФ продолжается. При этом на фоне высокой ставки растут и сбережения клиентов. В феврале банк пополнил резервы на 84,1 млрд рублей на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдачи ипотеки, - указывает эксперт. - Согласно дивидендной политике, Сбербанк намерен выплатить акционерам 50% чистой прибыли при достаточности капитала (с учетом внутреннего буфера) выше 13,3%. Таким образом, дивиденды за 2023 год могут составить рекордные 33,7 рубля на акцию (доходность - около 11%). Заседание наблюдательного совета, на котором будут обсуждать выплату, ожидается в апреле. Мы сохраняем идею на покупку акций Сбербанка с целевой ценой на горизонте года в 331 рублей за штуку".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.