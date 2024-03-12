"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $850

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целью $850 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,74%, стоп-приказ: $687, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент планирует запустить лекарство от ожирения в Индии в следующем году. В этой стране около 56 млн человек страдают от ожирения, и именно на них рассчитан новый препарат", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена остановилась на уровне $800 и перешла в коррекционную фазу. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $687 риск на портфель составит 0,52%", - указывают эксперты "Финама".

Eli Lilly and Co. - американская фармацевтическая компания, известная как первый промышленный производитель инсулина.

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