.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
12 марта 2024 года 13:18
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Industrial and Commercial Bank of China, Kingsoft, China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group. "Правительство страны по-прежнему сосредоточено на поддержке котировок акций материковой части Китая и не предпринимает попыток стимулирования зарубежных инвестиций в "неконтинентальный" рынок. Это может привести к увеличению расхождения между индексами акций: с 26 февраля 2024 года индекс CSI 300 вырос на 2,72%, HSI снизился на 2,18%. Полагаем, что расхождение может сохраниться в краткосрочной перспективе и считаем разумным придерживаться более осторожной позиции на "неконтинентальном" фондовом рынке - исключаем акции Tencent и добавляем акции Industrial and Commercial Bank of China", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
.
12 марта 2024 года 18:31
Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целевой ценой $249 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ на уровне $209, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ключевой аргумент в поддержку идеи - сохранение... читать дальше
.12 марта 2024 года 18:07
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЛУКОЙЛа" на уровне "покупать" на фоне сильных результатов компании за второе полугодие 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "ЛУКОЙЛ" только что опубликовал сильные результаты за 2П23 по МСФО.... читать дальше
.12 марта 2024 года 17:43
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Северстали" с целевой ценой 2028 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции российских сталеваров в последние месяцы продемонстрировали мощный рост на сопоставимом друг с другом уровне, однако мы полагаем, что наилучшей... читать дальше
.12 марта 2024 года 17:15
Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него акции "Распадской" и добавив бумаги Positive Technologies. Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр",... читать дальше
.12 марта 2024 года 16:46
"Финам" повысил рекомендацию для АДР HeadHunter с "держать" до "покупать" с целевой ценой 4460 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 20% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Капитализация HeadHunter утроилась за последние... читать дальше
.12 марта 2024 года 16:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций группы "М.Видео-Эльдорадо", сообщается в комментарии. "Группа "М.Видео-Эльдорадо" опубликовала отчет МСФО с итогами 2023 года. Компании удалось удалось сократить убыток с 7,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей год к году, - отмечают... читать дальше
.12 марта 2024 года 15:22
"Тинькофф Инвестиции" повысили целевую цену золота до $2350 за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 7,9% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Аналитики отмечают, что за прошедшие три недели цена золота выросла более чем на 8%, практически достигнув... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:54
Следующая волна укрепления рубля ожидается к концу марта, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании "Финам" Александра Потавина. По мнению эксперта, в марте на наш валютный рынок будет влиять мощный политический фактор: накануне президентских выборов курс рубля обычно демонстрирует... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:24
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 331 руб. на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Сбер в феврале заработал 120 млрд руб. (+5% г/г), - отмечает аналитик ПСБ митрийГрицкевич. - Высокие ставки продолжают замедлять... читать дальше
.12 марта 2024 года 14:01
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Ляйсан Хусяиновой. "Крупнейший российский банк опубликовал отчет по РСБУ с итогами февраля и двух прошедших месяцев... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.