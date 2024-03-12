"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 4100 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 4100 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,7%, стоп-приказ: 3425 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"МКПАО "Яндекс" (новое юридическое лицо, которое будет владеть российскими активами после разделения бизнеса компании) в понедельник, 11 марта, приняло решение о подаче заявления о листинге обыкновенных акций на Московской бирже, а также утвердило дивидендную политику", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в восходящем канале выше пятидесятидневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 4100 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3425 руб. риск на портфель составит 0,24%", - указывают эксперты "Финама".

"Яндекс" - российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.