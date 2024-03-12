Акции Henderson неинтересны для покупок в текущий момент - ПСБ

Акции Henderson не являются интересными для инвестиций в текущий момент в отсутствие дополнительных драйверов роста котировок, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Эмитент в понедельник раскрыл результаты по выручке за февраль. Общие продажи выросли на 37% г/г и составили 1,6 млрд руб., выручка за январь-февраль 2024 года составила 3 млрд руб. (+34% г/г). Компания продолжает показывать неплохие темпы роста, при этом наращивая долю онлайн-продаж. Считаем, что Henderson может продемонстрировать неплохие результаты по итогам 1П24, что краткосрочно может положительно сказаться и на котировках. В настоящий момент не считаем бумаги интересными для инвестиций в отсутствие дополнительных драйверов роста или значимых новостей", - указывают эксперты в комментарии.

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