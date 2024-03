Снижение рисков - целесообразный инвестподход в текущих условиях - "НФК-Сбережения"

Целесообразным в текущих условиях может оказаться инвестиционный подход, направленный на снижение рисков (отказ от новых инвестиций в акции, смещение акцентов в пользу вложений в облигации, хеджирование существующих портфелей, фиксация ранее накопленной прибыли и сокращение длинных позиций по акциям), считает директор по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин.

"Положительная динамика, наблюдавшаяся в последние месяцы на фондовом рынке и позволившая преодолеть долгосрочный уровень сопротивления по индексу Мосбиржи, может внезапно оборваться. Весьма примечательно то, что выход из консолидации должен был, напротив, послужить началом новой сильной волны роста, однако текущие торги этого не подтверждают, что само по себе может послужить признаком отмены сценария, - пишет эксперт в обзоре. - Динамика торгов в первые часы понедельника давала противоречивые сигналы, которые скорее будут интерпретироваться в пользу бегства от рисков. Возврат в прежний диапазон консолидации будет сигнализировать о ложном пробое уровня, что в свою очередь будет интерпретироваться в качестве отмены "бычьего" сценария. В этой связи с учетом накопившихся рисков поводы для усиления распродаж могут прийти с неожиданных сторон".

"Негативный сигнал выявлен в динамике акций Сбербанка. Эти акции ранее служили локомотивом "бычьего" тренда. Данные акции с начала 2024 года выросли в цене более чем на 11% и в моменте превысили отметку в 302,5 руб. Однако всего за 10 минут торгов ближе к полудню понедельника акции скорректировались более чем на 1%. Такая динамика в наиболее ликвидной акции способствует усилению сомнений касательно способности продолжения роста и может оказаться предвестником гораздо более масштабного спада на рынке, - указывает Кузьмин. - Очевидно, что в случае оттока ликвидности из рисковых активов и, соответственно, увеличения спроса на ликвидность будет наблюдаться восстановление национальной валюты. Это в свою очередь окажет дополнительное давление на котировки акций. Вероятно, что в поисках убежища некоторая часть капиталов может устремиться на долговой рынок".

Нельзя исключать, по мнению эксперта, спада котировок акций в ближайшее время и на западных площадках. "Как минимум фактор сезонности, выражаемый поговоркой Sell in may and go away, может проявиться на пару месяцев раньше. Тем более что американские индексы растут уже пять месяцев подряд без существенных коррекций", - отмечает Кузьмин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.