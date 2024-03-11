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11 марта 2024 года 16:57
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку рынка акций РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку российского рынка акций ввиду повышенных геополитических рисков, сообщается в комментарии аналитика Юлии Голдиной. "Среднесрочно есть вероятность повышательного тренда - существенную поддержу будут оказывать летний дивидендный сезон, процесс редомициляции, а также снижение ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году и потенциальное ослабление локальной валюты к концу 2024 года, что позитивно скажется на котировках экспортеров, - пишет эксперт. - Однако краткосрочно возможна некоторая консолидация на текущих уровнях. Кроме того, мы не исключаем коррекционной волны, так как инвесторы могут поспешить зафиксировать прибыль и переложиться в более прибыльные инструменты. Тем не менее ввиду повышенных геополитических рисков наш взгляд на российский рынок остается нейтральным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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