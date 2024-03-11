S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5100-5160п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"Ожидаем в течение дня среднюю волатильность, которая может усилиться в начале торгов из-за выхода статистики инфляционных ожиданий. Баланс рисков оцениваем как умеренно позитивный. В ходе предыдущей сессии благоприятный для инвестиционного сообщества отчет по рынку труда США и последовавшее снижение доходностей облигаций отыграны не были. Кроме того, вышедшая статистика сигнализирует о возможности позитивного сюрприза в отношении инфляционных ожиданий от ФРБ Нью-Йорка. Фьючерсы указывают на продолжение умеренной коррекции", - пишет эксперт в обзоре.

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