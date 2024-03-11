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11 марта 2024 года 14:30

Вероятен высокий спрос инвесторов на новые бонды девелопера "Глоракс" - "Велес Капитал"

Вероятен высокий спрос инвесторов на новые облигации девелопера ООО "Глоракс" серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Девелопер ООО "Глоракс" (ВВВ- от АКРА) проведет 12 марта сбор заявок на облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб. Срок обращения выпуска составит 2 года. Индикативный купон составляет 18% годовых, что предполагает доходность к погашению на уровне 19,56% годовых. В настоящее время эмитент имеет в обращении два выпуска с дюрацией соответственно чуть менее года и 1,3 года. Выпуски торгуются со спредом к G-кривой на уровне 400-470 б.п. Новые облигации смотрятся гораздо интереснее и предлагают премию к кривой госбумаг на уровне 600 б.п. относительно объявленного ориентира", - отмечает эксперт.

На взгляд Кравченко, в целом выпуск предлагает хорошую премию относительно недавно разместившихся представителей сопоставимого отраслевого сегмента с учетом их более высокого рейтинга. Аналитик ожидает высокий спрос инвесторов на новые облигации компании "Глоракс" и не исключает, что в ходе сбора заявок объем размещения будет увеличен, а объявленные ориентиры купона будут сдвинуты вниз, в результате чего доходность по выпуску не превысит 19% годовых, что тем не менее останется привлекательным уровнем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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