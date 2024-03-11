"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 2000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 2000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: 1500 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в июле компания планирует запустить новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) в Красноярском крае для увеличения отгрузок нефти в восточном направлении. Ачинская ЛПДС является ключевым производственным объектом системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири. Инвестиции в расширение мощностей станции составят более 3,8 млрд руб.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1500 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,61", - указывают эксперты "Финама".

"Транснефть" - российская государственная компания, которая управляет нефтепроводами страны.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.