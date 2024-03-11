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11 марта 2024 года 13:10
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" в конце прошлой недели сообщил, что акционеры Yandex N.V. одобрили реорганизацию бизнеса и продажу российских активов новой структуре, - пишет эксперт. - Также группа подтвердила информацию о том, что уже были получены некоторые важные разрешения регулирующих органов, включая одобрение от Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Закрытие сделки планируется в два этапа, первое закрытие может состояться уже в ближайшие недели. После получения всех регуляторных одобрений ЗПИФ сможет сделать акционерам Yandex N.V. предложение, включающее набор опций, основными из которых, как мы предполагаем, будут обмен и выкуп бумаг. МКПАО "Яндекс" в скором времени, как ожидается, получит листинг на Московской бирже. После первого закрытия пройдет еще семь недель до второго закрытия и полного завершения процесса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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