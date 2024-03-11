Доходности долгосрочных ОФЗ в понедельник могут снова повыситься - SberCIB

Доходности долгосрочных рублевых гособлигаций могут снова повыситься по итогам торговой сессии понедельника, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

"В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается. По нашим прогнозам, фьючерс на нефть марки Brent может торговаться в диапазоне $81-82 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Обороты торгов на Московской бирже в прошлый четверг были невелики, что говорит об отсутствии в данный момент как большого предложения иностранной валюты, так и спроса на нее. В этих условиях рубль может немного укрепиться в понедельник - до 90,5 руб./$1", - отмечают в SberCIB.

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