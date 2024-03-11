Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 90-92 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 90-92 руб./$1, по паре рубль/евро - 98-100 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, в качестве поддержки российскому рублю могут выступить нефтяные цены.

"Тем временем американский доллар и евро на Московской бирже перешли к росту, - подчеркивает в комментарии Тимошенко. - Мировые рынки - в ожидании новых сигналов от Федрезерва по прогнозам на снижение процентных ставок в 2024 году. При этом не в пользу доллара оказались свежие данные статистики США, где ниже прогнозируемого оказался индекс деловой активности в сфере услуг США. А давление на рубль продолжает оказывать снижение экспорта при росте импорта, которые добавляют напряженности на внутреннем валютном рынке".

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