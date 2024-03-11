Индекс Мосбиржи может вырасти до 3350п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может достичь отметки 3350 пунктов на торгах в понедельник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Каких-либо значимых причин для снижения на текущий момент нет. "Лучше рынка" могут быть акции золотодобытчиков на фоне продолжающегося роста цен на золото. Также предпочтением отдаем бумагам "Совкомфлота", "НоваБев групп" и сталелитейщикам", - отмечает аналитик в комментарии.

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