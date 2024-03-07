"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям iShares Semiconductors ETF с целевой ценой $630, что отражает потенциал снижения на 8,64% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Акции iShares Semiconductors ETF торгуются на исторических максимумах на фоне ажиотажа вокруг развития технологий ИИ: за последний год стоимость выросла более чем на 60%, а с начала 2024 года ETF подорожал на 24%, - констатирует аналитик Гордей Смирнов. - Ожидается, что в 2024 году продажи чипов восстановятся и превысят рекордные уровни 2022 года, однако в индустрии сохраняются существенные риски, связанные с избытком предложения в отдельных сегментах, геополитикой и цикличностью отрасли".

iShares Semiconductor ETF - биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который, в свою очередь, включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска.

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