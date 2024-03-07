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07 марта 2024 года 18:03
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти
Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти марки Brent, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева. "Вечером 6 марта Минэнерго США опубликовало позитивную для котировок "черного золота" статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 1 марта. Мы сохраняем позитивный взгляд на нефтяные котировки. С 1 марта вступил в силу запрет на экспорт бензина из России, который продлится до 31 августа. Страны ОПЕК+ продлили добровольное ограничение добычи до конца второго квартала текущего года. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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