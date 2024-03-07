Freedom Finance Global сохраняет позитивную оценку перспектив цены нефти марки Brent, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева.

"Вечером 6 марта Минэнерго США опубликовало позитивную для котировок "черного золота" статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 1 марта. Мы сохраняем позитивный взгляд на нефтяные котировки. С 1 марта вступил в силу запрет на экспорт бензина из России, который продлится до 31 августа. Страны ОПЕК+ продлили добровольное ограничение добычи до конца второго квартала текущего года. Кроме того, напряженность на Ближнем Востоке сохраняется", - указывает эксперт.

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