Причин для выхода цены нефти из диапазона $81-84/барр. пока нет - "Велес Капитал"

Причин для выхода котировок нефти марки Brent из краткосрочного диапазона $81-84 за баррель пока нет, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой

"Рынок ощущает негативное влияние неопределенности перспектив китайской экономики. На следующей неделе из важных событий можно отметить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА", - указывает эксперт.

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