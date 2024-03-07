Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc., сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Вахрамеева.

"Ритейлер опубликовал финансовую отчетность за 4K и весь 2023 год. Выручка за квартал выросла на 3,6% г/г и составила CNY306 млрд, что выше консенсус-прогноза в CNY300 млрд. Чистая прибыль в размере CNY8,42 млрд превысила ожидания примерно на 16%. Кроме того, компания объявила о программе выкупа акций на $3 млрд. Мы оцениваем результаты как положительные и ожидаем дальнейшего роста котировок бумаги эмитента", - указывает эксперт.

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