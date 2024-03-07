Котировки золота обладают шансами на рост к новым максимумам - "Велес Капитал"

Котировки золота обладают шансами на рост к новым историческим максимумам с ближайшей целью $2200 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Покупки в драгоценном металле поддерживаются умеренно высокой инфляцией в развитых экономиках наряду с перспективой снижения процентных ставок в США и еврозоне ближе ко второй половине текущего года, а также геополитической неопределенностью", - указывает эксперт в комментарии.

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