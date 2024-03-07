Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции Tesla в среду упали в цене на 2,3% на новостях об остановке производства на заводе в Германии из-за поджога линий электропередач. Компания сообщила, что завод, который производит около 6000 автомобилей Model Y в неделю, останется без электричества до конца следующей недели. Остановка производства может стоить эмитенту около $528 млн от суммы продаж в текущем квартале и около 2% выручки за 4К23. Мы считаем новость умеренно негативной для компании в краткосрочной перспективе", - отмечают эксперты.

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