Акции Полюса по-прежнему недооценены - ПСБ

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 14995 рублей до 17100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Котировки бумаг золотодобытчика с начала марта прибавили 7,7% на фоне обновления золотом исторических максимумов. Кроме того, "Полюс" недавно опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2023 год. Считаем, что, несмотря на рост цены, в текущих реалиях акции компании все еще сильно недооценены", - указывает эксперт.

"Динамика цен на золото и стоимости акций "Полюса" в долларах в прошлом была очень похожей. Однако с лета 2022 года активы сильно разошлись в цене, и на данный момент спред продолжает увеличиваться. Безусловно, на это есть причины. Прежде всего, это санкции против компании, а также рост финансового долга из-за проведенной программы buyback, который может помешать выплате дивидендов. В то же время у "Полюса" нет проблем со сбытом и самые низкие затраты на производство среди конкурентов, - пишет Головинов в обзоре. - Если говорить про оценки мировых аналогов, их средний коэффициент P/E составляет 18х, в то время как у "Полюса" он сейчас 10,4х, а форвардный - 7,9х. Сильное отставание бумаг эмитента от цен на золото, дисконт к другим компаниям, а также возможная выплата дивидендов позволяют нам повысить целевую цену".

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