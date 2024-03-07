"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 745 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целью 745 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,14%, стоп-приказ: 635 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Ключевой фактор роста - увеличение ставок на аренду полувагонов, а также утверждение процедуры редомициляции со стороны акционеров, считают аналитики. Ставки на аренду полувагонов остаются высокими с начала 2023 года. По мнению экспертов, их потенциал роста не исчерпан - Информационный центр операторов (ИЦО) прогнозирует рост ставок на 19% и 14% в 2024-2025 годы соответственно на фоне большого выбытия полувагонов.

"С технической точки зрения котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.", - указывают в "Финаме".

Globaltrans Investment Plc - ведущая группа по железнодорожным грузоперевозкам в России и странах СНГ. Компания занимается перевозкой металлургических и нефтехимических грузов, а также транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы.

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