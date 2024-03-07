"Префы" Сургутефтегаза вряд ли покажут опережающую рынок динамику в ближайшие месяцы - "Мои Инвестиции"

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" вряд ли покажут опережающую рынок динамику в ближайшие 1-2 месяца, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Мы отмечали привилегированные акции "Сургутнефтегаза" как одни из наиболее интересных для покупки на фоне ожиданий роста цен на нефть, - пишут эксперты. - Но сейчас появились три фактора, которые сдерживают дальнейший рост: рубль укрепляется и, вероятно, это продолжится в течение следующего месяца или двух; нефтяные котировки достигли сопротивления и, вероятно, застрянут на текущих уровнях на некоторое время; технические индикаторы показывают на ослабление восходящего импульса в префах "Сургутнефтегаза".

Вероятно, в ближайшие 1-2 месяца "префы" "Сургутнефтегаза" не будут показывать опережающей динамики, полагают аналитики. Лишь при приближении срока объявления рекомендаций по дивидендам в середине мая инвесторы вновь будут фокусироваться на их дивдоходности (19%, по оценкам стратегов телеграм-канала).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.