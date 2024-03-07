"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для расписок HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"HeadHunter показывает сильные финансовые результаты перед переездом: рост выручки продолжает демонстрировать ускоренные темпы на фоне дефицита кадров на отечественном рынке труда, - отмечает эксперт. - Об этом говорят низкие уровни hh-индекса, динамика вакансий и резюме. Число размещаемых вакансий продолжает расти двузначными темпами (+31% год к году по итогам февраля), а вот динамика количества опубликованных резюме лишь с ноября прошлого года стала положительной. Подобные рыночные условия благоприятны для бизнеса HeadHunter, потому что доходы от размещения объявлений о вакансиях и предоставления дополнительных услуг растут. При этом маржинальность скорректированной EBITDA и чистой прибыли остается стабильно высокой - 59% и 40% соответственно".

Эксперт подчеркивает, что у компании на счетах накопилось достаточное количество денежных средств (более 22 млрд рублей). HeadHunter выплачивала 75% скорректированной чистой прибыли в виде дивидендов, за исключением выплат за 2021 год. Тогда компания направила на выплаты 53% от чистой прибыли. "При успешном завершении процесса редомициляции мы ожидаем, что размер потенциальных дивидендов за 2023 год может составить как минимум 130 рублей на акцию (с доходностью около 4%)", - пишет Хусяинова.

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