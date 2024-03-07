Рубль, скорее всего, завершит неделю вблизи 91 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, завершит неделю вблизи 91 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль по итогам среды умеренно ослабился - в моменте курс USD/RUB приближался к психологическому уровню в 90 руб./$1, - пишут эксперты. - На этом фоне мог усилиться спрос на валюту, на что указывает и выросшая торговая активность. Сегодня курс USD/RUB находится у 90,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодня ЦБ официально начнет продажи валюты в более низком объеме, но вряд ли это окажет особо выраженное влияние на валютный рынок. В целом эту короткую неделю курс может закончить вблизи 91 руб./$1".

Нефтяные цены вернулись в среду к росту, отмечается далее в комментарии. Поддержку котировкам, по мнению аналитиков, оказывало глобальное ослабление доллара, а также недельные данные от Минэнерго США, указавшие на более слабое, чем ожидалось, увеличение запасов нефти и более сильное падение бензиновых запасов. В четверг фьючерсы Brent торгуются у $82,9/барр. Дальнейшую динамику котировкам зададут пятничные данные по рынку труда США. В целом риски временного снижения Brent к $82/барр. сохраняются, полагают в банке.

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