Бумаги HeadHunter в настоящее время переоценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Депозитарные расписки HeadHunter переоценены рынком и не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции"

"Ведущая онлайн-платформа по подбору персонала в России и странах СНГ отчиталась о результатах за 4К и весь 2023 год. По итогам года эмитент заработал своим акционерам 12,5 млрд чистой прибыли или 243 рубля прибыли на акцию. Рентабельность собственного капитала за год составила 183%. Компания накопила громадные объемы денежных средств на своих счетах в размере 22,6 млрд рублей, что составляет 61% от балансовой величины активов. Основной вопрос - когда и каким образом планируется распределять среди акционеров денежные средства, которые на данный момент лежат на счетах компании и не задействованы в создании будущей ценности, - пишут эксперты в обзоре. - В 2024 году HeadHunter планирует получить новый листинг на Московской бирже. Таким образом, завершение редомициляции откроет для компании возможность для возобновления выплаты дивидендов. Несмотря на сильные результаты бизнеса и с учетом будущих потенциальных темпов роста показателей компании, на наш взгляд, депозитарные расписки переоценены рынком и не являются инвестиционно привлекательными на данный момент".

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