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07 марта 2024 года 10:56

"Финам" понизил рейтинг акций ConocoPhillips до "держать"

Финам" понизил рейтинг акций ConocoPhillips с "покупать" до "держать" и целевую цену со $141,1 до $108,7 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 2,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фокус на сегменте разведки и добычи делает ConocoPhillips особенно сильно зависимой от колебаний цен на нефть и газ, которые локально стабилизировались, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В то же время при текущих ценах на углеводороды доходность выплат акционерам компании в 2024 году может составить всего 6,9%, что является скромным значением для американского нефтегаза. В ближайшие годы динамика свободного денежного потока, вероятно, будет нейтральной, в связи с чем рассчитывать на значимый рост выплат пока что сложно. На этом фоне на данный момент мы не видим среднесрочных триггеров для роста акций ConocoPhillips. Понижение рейтинга и целевой цены связано с крайне скромными прогнозами менеджмента относительно будущих дивидендов и байбэка нефтяника".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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