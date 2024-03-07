"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАгро с целью 2000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги "РусАгро" с целью 2000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования март 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41%, сообщается в материале аналитиков.

Причины потенциального роста котировок бумаг эмитента, по мнению экспертов, следующие:

- Растущий бизнес "РусАгро" развивается в основном за счет поглощения других компаний, но также наращивает собственные мощности. В 2023 году агрохолдинг приобрел 50% в Нижегородском масложировом комбинате (НМЖК). В результате эмитент стал одним из крупнейших в России производителей майонеза, а также укрепил свой масложировой сегмент. В прошлом году компания показала выдающиеся результаты. Чистая прибыль без учета поглощения НМЖК составила 48,7 млрд рублей. Доля в масложировом комбинате может прибавить еще около 2,5 млрд рублей к прибыли. Капитализация "РусАгро" составила 195 млрд рублей. Текущий мультипликатор Р/Е (соотношение рыночной цены акции к прибыли компании на одну акцию) выглядит привлекательно: он составляет 4.

- Головная компания "РусАгро" зарегистрирована на Кипре. Из-за этого она не может выплачивать дивиденды российским акционерам. В ноябре 2023 года агрохолдинг заявил о подготовке документов для переезда. Два года дивидендной паузы позволили эмитенту скопить денег. По итогам 2023 года компания имеет совокупный долг 127 млрд рублей и денежную позицию 61 млрд рублей. Долговая нагрузка по мультипликатору Чистый долг / EBITDA находится на уровне 1,2, что является низким значением. В 2021 году "РусАгро" выплатила акционерам 50% чистой прибыли или 151 рубль дивидендов на одну акцию. Дивиденд за 2023 год после переезда с Кипра в Россию может составить 180 рублей на акцию. Также компания может выплатить ранее пропущенный дивиденд за 2022 год. В дальнейшем бизнес эмитента может генерировать более 200 рублей дивиденда на акцию (и это только половина прибыли), что к текущей цене может дать дивидендную доходность 14%.

Обращают внимание аналитики "Газпромбанк Инвестиции" и на возможные основные риски: затягивание процесса переезда и снижение цен на продукцию компании.

"РусАгро" - вертикально интегрированный агрохолдинг в России. Группа компаний в составе холдинга производит сахар, масложировую и мясную продукцию, а также выращивает зерновые культуры. В своих нишах эмитент контролирует от 6 до 15% рынка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.