Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций AMD

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Advanced Micro Devices (AMD), сообщается в обзоре аналитиков.

"Агентство Bloomberg сообщило, что правительство США заблокировало продажи новейших чипов AMD, предназначенных для Китая. Хотя эти чипы для работы с ИИ уступают процессорам, которые продаются в других странах, они все равно слишком мощные, чтобы экспортировать без лицензии. По итогам 2023 года на Китай пришлось 15% выручки эмитента, а на сегмент центров обработки данных, где используются чипы ИИ - 28,6%. Таким образом, компания, даже если полностью прекратит поставки серверных процессоров в Китай, недосчитается 4-5% выручки", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.