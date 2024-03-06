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06 марта 2024 года 19:02
Инвестбанк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций РусГидро
Инвестиционный банк "Синара" позитивно оценивает перспективы цены акций "РусГидро" ввиду ожидаемой в 2025 году либерализации дальневосточного энергорынка, говорится в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Компания опубликовала сильные результаты за 4К23 по МСФО, но ниже наших ожиданий по EBITDA и чистой прибыли, - пишет эксперт. - На результатах компании положительно сказался рост тарифов на Дальнем Востоке на 50% с 1 января 2023 года. Кроме того, в первой ценовой зоне уменьшение выработки на ГЭС на 4,6% компенсировалось увеличением нерегулируемых цен на 9% г/г. В Сибири же объем генерации на ГЭС вырос сразу на 63% г/г, перевесив 9%-ное снижение цен в этой зоне. По итогам года скорректированная чистая прибыль составила, по нашим оценкам, 66,8 млрд руб. (компания пока не раскрыла показатель), что предполагает дивидендные выплаты за 2023 год в размере 0,075 руб./акцию (дивидендная доходность - 10%)". Аналитик по-прежнему считаем акции "РусГидро" привлекательными, в том числе ввиду ожидаемой в 2025 году либерализации дальневосточного энергорынка, благоприятной для компании в среднесрочной перспективе. Однако более высокие, чем ожидалось, темпы роста операционных затрат могут привести к снижению целевой цены акций, полагает Тайц. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСГИДРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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