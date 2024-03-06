Торговый диапазон по паре рубль/доллар может составить к лету 90-95 руб./$1 - "Велес Капитал"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар может составить к лету 90-95 руб./$1, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основное влияние на курс рубля сейчас оказывает динамика платежного баланса и внешней торговли, - пишет эксперт. - По итогам 2023 года. положительное сальдо счета текущих операций (СТО) платежного баланса оказалось чуть хуже прогнозных ожиданий Банка России, и в 2024 году можно ожидать дальнейшего снижения показателя. Снижение сальдо СТО будет происходить под влиянием сокращения экспорта (в том числе из-за внешних ограничений) и восстановления импорта. В результате нетто-приток валюты в страну будет несколько меньшим, что окажет давление на рубль. В то же время частично этот фактор сглаживается обязательной продажей валютной выручки экспортерами. Здесь будет важным, продлят ли действие соответствующего указа весной. Ожидаем, что прогнозный ориентир может быть достаточно широким и составить к лету 90-95 руб. за доллар и 98-103 руб. за евро".

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