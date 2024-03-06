SberCIB понизил целевую цену акций Распадской до 460 руб

SberCIB Investment Research понизил целевую цену акций "Распадской" с 530 руб. до 460 руб. и рекомендацию до "держать", говорится в комментарии аналитиков Марии Мартыновой и Андрея Карагодина.

"Причина - слабые операционные и финансовые результаты компании за 2023 год и отсутствие прогресса с редомициляцией материнской компании Evraz, - указывают эксперты. - В краткосрочной перспективе мы не видим факторов роста котировок. На долгосрочном горизонте акции "Распадской" остаются ставкой на возврат к выплате дивидендов с двузначной доходностью".

Также аналитики напоминают, что в пятницу "Распадская" опубликовала операционные и финансовые результаты за 2023 год, которые оказались слабее наших ожиданий. Мартынова и Карагодин прогнозируют дальнейшее ухудшение показателей в 2024 году из-за снижения цен на уголь, влияния экспортных пошлин (9% EBITDA) и инфляции затрат. Они ожидают, что EBITDA сократится за год более чем на 20% до 45 млрд руб. при рентабельности 24%.

"Ключевым драйвером для роста котировок "Распадской" остается возврат к дивидендным выплатам, который возможен только при "переезде" материнской компании Evraz, - отмечается в комментарии. - На конец 2023 года на балансе "Распадской было примерно 30 млрд руб. денежных средств при почти полном отсутствии долга. Это эквивалентно 11% от рыночной капитализации компании, или 45 руб. в пересчете на одну акцию. Однако в краткосрочной перспективе мы не видим факторов роста для котировок "Распадской" в отсутствие прогресса с редомициляцией Evraz".

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