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06 марта 2024 года 17:55
Вероятный диапазон для рубля на ближайшую неделю составляет 89-92 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный диапазон для рубля на ближайшую неделю составляет 89-92 руб./$1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Похоже, что на валютном рынке началось "президентское ралли" в преддверии выборов, - отмечает эксперт. - Уверенное укрепление рубля возобновилось после обнародования президентского послания Федеральному собранию, которое фактически оказалось стратегией социально-экономического развития России на несколько лет вперёд. Для ослабления мировых резервных валют по отношению к рублю есть и иные причина. Так, курс доллара с начала марта слабеет не только по отношению к рублю, но ещё и к евро, британскому фунту и японской иене. Валютный рынок ожидает скорого начала смягчения денежно-кредитной политики в США. Снижение курса юаня к рублю, несмотря на то, что Минфин накануне объявил об увеличении в марте объёмов покупок иностранной валюты, преимущественно юаней, в ФНБ, может быть связано с тем, что юань достаточно часто повторяет динамику доллара США". Курс евро, в свою очередь, слабеет к рублю из-за довольно слабого роста экономики еврозоны и ЕС. Дополнительным фактором ослабления доллара и евро может быть, по мнению Мильчаковой, также новость о том, что страны БРИКС со временем создадут наднациональную цифровую валюту, в которой смогут рассчитываться за экспорт и импорт между собой. "Мы полагаем, что укрепление рубля может продолжиться вплоть до обнародования итогов президентских выборов в РФ 17 марта, а во второй половине месяца курс рубля может определяться двумя важными событиями - заседанием комитета по открытым рынкам ФРС 20 марта и заседанием совета директоров Банка России по ключевой процентной ставке 22 марта, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Мы ожидаем курс доллара на ближайшую неделю в коридоре 89-92 руб., евро - 97-99 руб., юаня - 12,3-12,7 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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