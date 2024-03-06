Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций Positive Technologies на уровне 2630 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии аналитика Екатерины Хейфец.

"Компания опубликовала неаудированные результаты по МСФО, которые мы оцениваем положительно. Высокий рост прибыли обусловлен значительным ростом отгрузок, в том числе - новым клиентам (+86% г/г). В портфеле корпоративных клиентов заметно вырос сегмент крупных корпоративных клиентов (+46% г/г). В середине марта Positive опубликует рекомендацию СД по выплате первой части дивидендов за 2023 год. Считаем, что итоговый дивиденд за год может составить - 128 руб./акцию", - пишет эксперт.

Аналитик банка сохраняет положительный взгляд на компанию и на сектор кибербезопасности. "Фиксируем активное развитие рынка интернет-безопасности для финсектора, ожидаем ускоренный рост спроса на продукты российских вендоров на фоне импортозамещения", - отмечает Хейфец.

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